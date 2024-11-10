Sokakta tartıştığı husumetlisini tabancayla sırtından vurdu

Olay saat 19.00 sularında Üçtutlar Mahallesinde gerçekleşti. Aktarılanlara göre aralarında daha önceden husumet bulunan 30 yaşındaki İbrahim Ö. ve Metin Kolçak sokakta karşılaşınca tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi sonrası İbrahim Ö., üzerinde bulunan tabancayla Metin Kolçak’a ardı ardına ateş etti. Silahtan çıkan mermilerden üçü sırtına isabet eden Metin Kolçak ağır yaralandı. Silah sesleri üzerine olay yerine gelen Kolçak’ın yakınları da İbrahim Ö.’yü yakalayıp darp etti.

Sağlık görevlilerinin olay yerinde yaptığı ilk kontrollerin sonrasında ağır yaralı olan Metin Kolçak, Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, darp sonucu yaralanan olayın şüphelisi İbrahim Ö. ise özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kolçak yapılan tüm müdahalelere yaşamını yitirdi.