Sokakta tartıştığı husumetlisini tabancayla sırtından vurdu

Kaynak: DHA
Sokakta tartıştığı husumetlisini tabancayla sırtından vurdu

Çorum'da tartıştığı kişi tarafından sırtından vurulan Metin Kolçak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Silah sesleri üzerine olay yerine koşan Kolçak’ın yakınları cinayet şüphelisini darp etti.

Olay saat 19.00 sularında Üçtutlar Mahallesinde gerçekleşti. Aktarılanlara göre aralarında daha önceden husumet bulunan 30 yaşındaki İbrahim Ö. ve Metin Kolçak sokakta karşılaşınca tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi sonrası İbrahim Ö., üzerinde bulunan tabancayla Metin Kolçak’a ardı ardına ateş etti. Silahtan çıkan mermilerden üçü sırtına isabet eden Metin Kolçak ağır yaralandı. Silah sesleri üzerine olay yerine gelen Kolçak’ın yakınları da İbrahim Ö.’yü yakalayıp darp etti.

Sağlık görevlilerinin olay yerinde yaptığı ilk kontrollerin sonrasında ağır yaralı olan Metin Kolçak, Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, darp sonucu yaralanan olayın şüphelisi İbrahim Ö. ise özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kolçak yapılan tüm müdahalelere yaşamını yitirdi.

Son Haberler
Sakaryaspor, sahasında karşılaştığı Kocaelispor’a 1-0 yenildi
Sakaryaspor, sahasında karşılaştığı Kocaelispor’a 1-0 yenildi
Kate Middleton, kanser tedavisinden sonra ilk kez halkla buluştu
Kate Middleton, kanser tedavisinden sonra ilk kez halkla buluştu
Kaldırımda yürüyen kadın otomobilin altında kalarak öldü
Kaldırımda yürüyen kadın otomobilin altında kalarak öldü
Narin Güran’ın babası katilin kim olduğunu açıkladı
Narin Güran’ın babası katilin kim olduğunu açıkladı
Roma, Ivan Juric ile yollarını ayırdı
Roma, Ivan Juric ile yollarını ayırdı