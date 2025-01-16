Sokakta tüfekle rastgele ateş açtı: Yakalanma anı kamerada

Kaynak: İHA
Sokakta tüfekle rastgele ateş açtı: Yakalanma anı kamerada

İzmir'de elinde pompalı tüfekle etrafa ateş açan şahıs polis ekiplerince yakalandı.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde elindeki pompalı tüfekle rastgele ateş açan saldırgan, polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. O anlar kameralar tarafından görüntülendi.

Olay, Cumhuriyet Mahallesi Pazaryeri yakınında meydana geldi. E.Ç. adlı saldırgan elindeki pompalı tüfekle sokakta rastgele ateş açtı. Sesleri duyan vatandaşların ihbarı üzerine Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek E.Ç.'yi yakaladı.

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Yapılan üst aramasında beyzbol sopası da bulunan saldırganı çok sayıda suç kaydı olduğu da ortaya çıktı. Gözaltına alınan pompalı tüfekli saldırgan, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Öte yandan, şahsın polis ekipleri tarafından yakalandığı anlar kameraya yansıdı.

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