Sokakta uğradığı silahlı saldırıda öldü

Kaynak: DHA
Sokakta uğradığı silahlı saldırıda öldü

Samsun’un İlkadım ilçesinde sokakta silahlı saldırıya uğrayan 54 yaşındaki Ramazan Başaran yaşamını yitirdi.

İlkadım ilçesine bağlı Liman Mahallesi Mudanya Sokak'ta meydana gelen olayda, Sabah saatlerinde sokakta yürüyen Ramazan Başaran, kimliği henüz tespit edilemeyen kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Sırt ve ensesinden pompalı tüfekle vurulan Başaran, olay yerinde ağır yaralandı. İhbar sonrası bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ramazan Başaran, sağlık ekipleri tarafından gerçekleştirilen müdahaleden sonra sevk edildiği özel hastanede yaşamını yitirdi. Bölgede 2 kartuş bulunurken, polis şüpheli ya da şüphelileri arama çalışmalarına başladı.

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