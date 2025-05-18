Sokakta yaşayan bir kişi otogarda ölü bulundu

Yapılan incelemede, hayatını kaybeden kişinin evsiz olduğu ve terminal çevresinde yaşadığı belirlendi.

HAREKETSİZ HALDE GÖRÜLÜNCE İHBAR EDİLDİ

Olay, akşam saatlerinde Bornova ilçesine bağlı Karacaoğlan Mahallesi’nde yer alan İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde meydana geldi. Terminalde bulunan vatandaşlar, yolcu bekleme peronundaki bir bankta uzun süre hareketsiz oturan bir kişiden şüphelenerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

SAĞLIK EKİPLERİ HAYATINI KAYBETTİĞİNİ BELİRLEDİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde, hareketsiz bulunan kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi. Kimliğinin R.T. (66) olduğu belirlenen kişinin, uzun süredir otogar çevresinde yaşadığı ve evsiz olduğu öğrenildi.

CENAZE ADLİ TIP KURUMU’NA GÖTÜRÜLDÜ

R.T.’nin cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.