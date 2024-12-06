Sokakta yürürken motosikletli tarafından başından vurularak öldü

Düzenleme: Kaynak: İHA
Sokakta yürürken motosikletli tarafından başından vurularak öldü

Adana'da sokakta yürüdüğü sırada motosikletli bir şüpheli tarafından silahlı saldırıya uğrayan kişi başından vurularak hayatını kaybetti.

Adana'da sokakta yürüdüğü sırada motosikletli bir şüpheli tarafından silahlı saldırıya uğrayan kişi başından vurularak hayatını kaybetti.

Olay, saat 01.00 sıralarında Seyhan ilçesine bağlı Dumlupınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Polat (24) sokakta yürüdüğü sırada motosikletli bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Kasklı kişi motosiklet ile gelerek, Mehmet Polat'a tabanca ile 6 el ateş açarak kaçtı. Açılan ateş sonucunda başından vurulan Mehmet Polat, kanlar içerisinde yere yığıldı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Mehmet Polat'ı özel bir hastaneye kaldırdı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen Mehmet Polat kurtarılamadı. Polat'ın cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis şüpheliyi yakalama çalışması başlattı.

Sokakta yürürken motosikletli tarafından başından vurularak öldü

Sokakta yürürken motosikletli tarafından başından vurularak öldü

Sokakta yürürken motosikletli tarafından başından vurularak öldü

Sokakta yürürken motosikletli tarafından başından vurularak öldü

Sokakta yürürken motosikletli tarafından başından vurularak öldü

Sokakta yürürken motosikletli tarafından başından vurularak öldü

Sokakta yürürken motosikletli tarafından başından vurularak öldü

Sokakta yürürken motosikletli tarafından başından vurularak öldü

Sokakta yürürken motosikletli tarafından başından vurularak öldü

Sokakta yürürken motosikletli tarafından başından vurularak öldü

Son Haberler
Polis ekipleri uyuşturucu tacirlerine geçit vermiyor
Polis ekipleri uyuşturucu tacirlerine geçit vermiyor
Şekerli suya üzüm pekmezi diye sattılar. Bakanlık ifşa ediyor ama dinleyen yok!
Şekerli suya üzüm pekmezi diye sattılar. Bakanlık ifşa ediyor ama dinleyen yok!
Mourinho'dan flaş Oğuz Aydın kararı: Beşiktaş'a karşı sahada mı olacak?
Mourinho'dan flaş Oğuz Aydın kararı: Beşiktaş'a karşı sahada mı olacak?
Göztepe Adana Demirspor'u ağırlıyor
Göztepe, Adana Demirspor'u ağırlıyor
Şeker böbrek ve tansiyona iyi gelen besinler neler? Uzmanlar anlatıyor... Bilim bakın ne diyor!
Şeker böbrek ve tansiyona iyi gelen besinler neler?