1 Ekim 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Sokakta yürürken suratından vuruldu. O anlar kamerada

Sokakta yürürken suratından vuruldu. O anlar kamerada

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde G.K., tabancayla vurduğu Uğur Çakır'ı yaralarken, seken kurşunlardan biri de yüzüne isabet eden Onur Mert'i yaraladı. Mert’in kalabalıkta yürüdüğü sırada yaralandığı anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber Giriş: 30 Eylül 2022 Cuma - 23:26
Takip Et

Sokakta yürürken suratından vuruldu. O anlar kamerada

Sokakta yürürken suratından vuruldu. O anlar kamerada
+
Aa
-


Olay, saat 20.30 sıralarında Ortahisar ilçesinde kentin en kalabalık sokağı olan, yayaların kullandığı Uzun Sokak’ta meydana geldi. G.K., bir iş yerinin önünde duran Uğur Çakır’a tabanca ile ateş etti. Çakır bacaklarından yaralanırken, seken kurşunlardan biri sokakta yürüyen Onur Mert’in yüzüne isabet etti. Çakır ve Mert kanlar içerisinde yığılırken, şüpheli ise kaçtı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından kentteki hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı.

O ANLAR KAMERADA

Trabzon’a gezmek için geldiği öğrenilen Onur Mert’in vurulduğu anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; kalabalık sokakta yürüyen Mert’in bir anda yüzünü tutarak yığıldığı, silah sesleri üzerine kalabalığın sokakta panikle kaçıştığı yer aldı. Bu arada ayağından vurulan Uğur Çakır’ın olay yerine gelen babası ise fenalık geçirdi.

Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

 

 

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Beşiktaş’ta sakatlık şoku! Derbide forma giyemeyecek
1
﻿Beşiktaş’ta sakatlık şoku! Derbide forma giyemeyecek
﻿Beşiktaş’ta sakatlık şoku! Derbide forma giyemeyecek
﻿Rusya'nın ilhak kararının ardından. NATO'dan kritik Rusya açıklaması
2
﻿Rusya'nın ilhak kararının ardından. NATO'dan kritik Rusya açıklaması
﻿Rusya'nın ilhak kararının ardından. NATO'dan kritik Rusya açıklaması
﻿Şahan Gökbakar'dan Nebati'nin konuşmasına gönderme: Konjonktürel bir perspektifte, varolan...
3
﻿Şahan Gökbakar'dan Nebati'nin konuşmasına gönderme: Konjonktürel bir perspektifte, varolan...
﻿Şahan Gökbakar'dan Nebati'nin konuşmasına gönderme: Konjonktürel bir perspektifte, varolan...
﻿Rusya'ya yönelik yaptırımlara uyulmadığı gerekçesiyle Avrupa Türkakımın lisansını iptal etti
4
﻿Rusya'ya yönelik yaptırımlara uyulmadığı gerekçesiyle Avrupa Türkakımın lisansını iptal etti
﻿Rusya'ya yönelik yaptırımlara uyulmadığı gerekçesiyle Avrupa Türkakımın lisansını iptal etti
﻿Parti içi gerilim tırmanıyor! AKP’li il başkanından AKP’li üyeye suç duyurusu
5
﻿Parti içi gerilim tırmanıyor! AKP’li il başkanından AKP’li üyeye suç duyurusu
﻿Parti içi gerilim tırmanıyor! AKP’li il başkanından AKP’li üyeye suç duyurusu
﻿Kemal Kılıçdaroğlu, Yazıcıoğlu’nun oğlu Fatih Furkan’a söz verdi
6
﻿Kemal Kılıçdaroğlu, Yazıcıoğlu’nun oğlu Fatih Furkan’a söz verdi
﻿Kemal Kılıçdaroğlu, Yazıcıoğlu’nun oğlu Fatih Furkan’a söz verdi
﻿Tunç Soyer hakkında 3 soruşturmaya birden izin verildi. Atatürk ve Kuvayi Milliyeciler için idam fermanı çıkaran Vahdettin'e hain demişti
7
﻿Tunç Soyer hakkında 3 soruşturmaya birden izin verildi. Atatürk ve Kuvayi Milliyeciler için idam fermanı çıkaran Vahdettin'e hain demişti
﻿Tunç Soyer hakkında 3 soruşturmaya birden izin verildi. Atatürk ve Kuvayi Milliyeciler için idam fermanı çıkaran Vahdettin'e hain demişti
﻿S&P, Türkiye'nin kredi notunu düşürdü
﻿S&P, Türkiye'nin kredi notunu düşürdü
﻿S&P, Türkiye'nin kredi notunu düşürdü
﻿Burkina Faso'da ordu iktidara el koydu
﻿Burkina Faso'da ordu iktidara el koydu
﻿Burkina Faso'da ordu iktidara el koydu
﻿10'dan fazla sokak kedisinin ayağı kesildi
﻿10'dan fazla sokak kedisinin ayağı kesildi
﻿10'dan fazla sokak kedisinin ayağı kesildi
﻿Silahlı saldırganlara özel harekat destekli şok baskın
﻿Silahlı saldırganlara özel harekat destekli şok baskın
﻿Silahlı saldırganlara özel harekat destekli şok baskın
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.