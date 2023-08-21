Sokakta yürüyen kızlar neye uğradığını şaşırdı. Şort giydikleri için bir kadın beddua etti

Tiktok'ta paylaşılan bir video sosyal medyada gündem oldu.

Videoda iki genç kızın bir sokakta yürüdüğü görülüyordu. Kızlar kendi arasında günlük yapacakları şeyleri konuşurlarken bir anda kadrajda görünmeyen bir kadın yanlarına gelerek kızlara beddua etmeye başladı.

Sözlü tacize başlayan bir kadın kızlara “Allah sizin vücudunuza sedef hastalığı verse, cilt hastalığı verse. Senin pis etini görmek zorunda mıyım?” dedi.

Neye uğradığını şaşıran kızlar, bir süre ne olduğunu anlayamadan bakakaldı.

Sonrasında ise duruma tepki gösterdi.