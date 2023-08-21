Sokakta yürüyen kızlar neye uğradığını şaşırdı. Şort giydikleri için bir kadın beddua etti

Sokakta yürüyen iki genç kız şort giydikleri için yanlarından geçen bir kadın tarafından sözlü tacize uğradı.

Sokakta yürüyen kızlar neye uğradığını şaşırdı. Şort giydikleri için bir kadın beddua etti

Tiktok'ta paylaşılan bir video sosyal medyada gündem oldu.

Videoda iki genç kızın bir sokakta yürüdüğü görülüyordu. Kızlar kendi arasında günlük yapacakları şeyleri konuşurlarken bir anda kadrajda görünmeyen bir kadın yanlarına gelerek kızlara beddua etmeye başladı.

Sözlü tacize başlayan bir kadın kızlara “Allah sizin vücudunuza sedef hastalığı verse, cilt hastalığı verse. Senin pis etini görmek zorunda mıyım?” dedi.

Neye uğradığını şaşıran kızlar, bir süre ne olduğunu anlayamadan bakakaldı.

Sonrasında ise duruma tepki gösterdi.

Öne Çıkanlar
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti?
239 yıl sonra ilk taarruz ve kurt kapanı - Büyük Taarruz
239 yıl sonra ilk taarruz ve kurt kapanı - Büyük Taarruz
YKS ek tercihler ne zaman? 2023 YKS ek tercihler yapılacak mı?
YKS ek tercihler ne zaman? 2023 YKS ek tercihler yapılacak mı?
YKS sonuçları açıklandı mı? 2023 YKS sonuçlarına nereden bakılır?
YKS sonuçları açıklandı mı? 2023 YKS sonuçlarına nereden bakılır?
MasterChef All Star’a kim veda edecek? MasterChef All Star eleme oyunu fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef All Star’a kim veda edecek? MasterChef All Star eleme oyunu fragmanı yayınlandı mı?
Şener Üşümezsoy'dan ikinci büyük deprem açıklaması. Kırılacak fay hattının kaç kilometre olduğunu söyledi
Şener Üşümezsoy'dan ikinci büyük deprem açıklaması. Kırılacak fay hattının kaç kilometre olduğunu söyledi
Son Haberler
Yalova'da devrilen hurda yüklü tırda sıkışan sürücüyü vatandaşlar kurtardı Güncel
Yalova'da devrilen hurda yüklü tırda sıkışan sürücüyü vatandaşlar kurtardı
Hatay'da kamyon ortalığı savaş alanına çevirdi: 2 yaralı Güncel
Hatay'da kamyon ortalığı savaş alanına çevirdi: 2 yaralı
Rusya Ukrayna'da 6 yaşındaki Sofia'yı öldürdü... İşte füzenin vurma anı Dünya
Rusya Ukrayna'da 6 yaşındaki Sofia'yı öldürdü... İşte füzenin vurma anı
Rüyada papağan görmek ne demek? Rüyada papağan görmek neye işaret? Rüya Tabirleri
Rüyada papağan görmek ne demek? Rüyada papağan görmek neye işaret?
Moritanya'daki sellerde 4 çocuk hayatını kaybetti Dünya
Moritanya'daki sellerde 4 çocuk hayatını kaybetti
Su metrelerce havaya fışkırdı. Sürücüler şaşkına döndü Güncel
Su metrelerce havaya fışkırdı. Sürücüler şaşkına döndü
Şarjı çabuk biten iPhone kullanıcıları dikkat! Bu özelliği kapatın Güncel
Şarjı çabuk biten iPhone kullanıcıları dikkat! Bu özelliği kapatın