Sokakta yürüyen zabıtaya silahlı saldırı

Olay, akşam saatlerinde Kocasinan Merkez Mahallesi Şehit Zaim Fırat Sokak'ta gerçekleşti. İddiaya göre, zabıta olduğu öğrenilen kişi, sokakta yürürken henüz bilinmeyen bir nedenle husumetli olduğu kişi ile karşılaştı. Taraflar arasında çıkan tartışma büyüdü. Kimliği belirsiz kişi, zabıtaya silahla ateş ederek geldiği taksi ile olay yerinden uzaklaştı.

Olayı gören mahalle sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan kişiye ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye sevk etti. Polis ekipleri, olay yerinde önlem alarak inceleme yaptı. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için soruşturma başlattı.