Bir ara gaz da MÜSİAD verdi. Sokaktaki vatandaşın bundan haberi var mı?

Ekonomiyle ilgili bir ara gazı da MÜSİAD'dan geldi. MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı: Tarihimizde ilk defa ekonomide Avrupa'yı yakalayacak noktaya geldik" dedi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı, Türkiye'nin 20 yıldan bu yana geldiği seviyenin gurur verici olduğunu söyledi. Asmalı, "Bu ülkenin inanın fazlası var, Avrupa'dan gelişmiş ülkelerden eksiği yok. Tarihimizde ilk defa ekonomide Avrupa'yı yakalayacak noktaya geldik" şeklinde konuştu.

Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) 'Geleceğin Liderler Programı' kapsamında, öğrencilerle bir araya gelen Asmalı, enflasyonun Türkiye'ye özgü bir sorun olmadığını söyledi.Asmalı, şöyle devam etti:

"AVRUPA'DA ENFLASYON VAR, ÜLKEMİZDE BİRAZ DAHA FAZLA VAR"

"Avrupa'da da enflasyon var. Dünyanın birçok gelişmiş ülkelerinde 50 yılın rekor enflasyon rakamları açıklanıyor. Ülkemizde biraz daha fazla var ama asgari ücret artışlarıyla şunlarla bunlarla bu dengeleniyor. Dünya hiç olmadığı kadar olağanüstü durumdan geçiyor. 2 sene süren pandeminin arkasından tam toparlandık, maskeleri attık derken bir savaş çıktı. Şu anda savaşın seyri dünya ekonomilerini ilgilendiriyor. Bu noktada Almanya parasıyla gaz alamayacak duruma geldi. Allah'a şükür bizde alamayacağınız hiçbir ürün yok. Ekonomide evet enflasyon sorunumuz var, cari açık sorunu var ama üretim çarkları 7/24 devam ediyor, ihracat rakamları oldukça iyi. Türkiye'nin 20 yıldan bu yana geldiği seviye hakikaten gurur verici."

MÜSİAD Başkanı "Avrupa'da enflasyon var ülkemizde biraz daha fazla var" derken Avrupa'daki enflasyon verilerini unutta galiba. Çünkü Almanya'da enfllasyon yüzde 9 civarındayken, Fransa'da yüzde 7,1, İngiltere'de ise yüzde 11 civarında. Gelin hesaplayın..TÜİK'e göre yıllık enflasyon düşe düşe yüzde 64,27. Türkiye'deki enflasyon Almanya'nın, Fransa'nın İngiltere'nin kaç katı. Acaba biraz mı daha fazla?

"TARİHİMİZDE İLK DEFA EKONOMİDE AVRUPA'YI YAKALAYACAK NOKTAYA GELDİK"

Asmalı, "Bu ülkenin inanın fazlası var, Avrupa'dan gelişmiş ülkelerden eksiği yok. Tarihimizde ilk defa ekonomide Avrupa'yı yakalayacak noktaya geldik. Türkiye Cumhuriyet'in 100. yılında tam bu eşiğin arifesinde. Geçmişte darbelerle, muhtıralarla, sağ sol çatışmalarıyla bizden çok şeyler götürdüler. Bizi içimize kapattılar ama geldiğimiz bu durum büyük bir fırsatın eşiğindeyiz. Biz yeter ki bir ve beraber olalım" dedi.

Ekonomiye bir ara gazı veren MÜSİAD Başkanı'na ihracat ve ithalattaki farkı hatırlatalım. Dış Ticaret rakamları açıklanırken, Ticaret Bakanı ihracatta rekor kırdık derken geri plana atılan ajanslarda minnacık yazan bir rakam daha var o da ithalat. Kısacası Dış Ticaretteki 100 milyar dolarlık açık hep unutuluyor ya da unutturulmaya çalşıyor. Herhalde MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı bu rakamları unuttu galiba