SÖKE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 04 Eylül 2023 / 00:01

T.C.

SÖKE

1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/243 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Mahkememizin yukarıda esas numarası belirtilen dosyada verilen ara kararlar gereğince; taşınmazın bulunduğu yer, miktar ve vasfı belirtilen tapulu taşınmazla ilgili, davacı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından davalılar aleyhine Kamulaştırma ( Bedel Tespiti ve Tescil istemli) açılması sebebiyle; aşağıda belirtilen taşınmazla ilgili tüm ilgililere esası yazılı dosyadaki taşınmazla ilgili konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeleri gerektiği, ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, bu davalarda husumetin davacı kuruma yöneltilmesi gerektiği, süresi içerisinde İdari Yargı'da iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği, dosya tarafının duruşmaların atılı bulunduğu 17/11/2023 günü saat 10:00'dan itibaren aşağıda belirtilen davalıların duruşmasında mahkememizde hazır bulunulması veya kendisini bir vekil ile temsil ettirmesi gerektiği, duruşmalarda bulunmadığı veya vekil ile temsil ettirmediği takdirde duruşmanın yokluklarında devam edeceği; kamulaştırma bedelinin bankaya yatırılması hususları 4650 sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı yasanın 10/4-5 maddesi uyarınca ilan olunur. 25/08/2023 TAPU BİLGİLERİ : Aydın İli, Söke İlçesi, Avşar Mah. 0 ada 547 parsel sayılı taşınmaz,

DAVACI : Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu