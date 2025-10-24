Söke Belediyesi ve Söke Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle düzenlenen yetişkin kursları yeni dönemine başladı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da yoğun ilgi gören kurslara Bin 850 kursiyer kayıt yaptırdı.



Söke Belediyesi Kültür Müdürlüğü koordinesinde; yetişkinlere yönelik toplam 25 farklı branşta kurs açılırken, 22 öğretmen görev yapacak. Kurslar, Söke Belediyesi’ne bağlı 9 ayrı merkezde gerçekleştiriliyor.



Kursların yürütüldüğü merkezler arasında Bedesten Kurs Merkezi, Latmos Semt Evi, Söke Bey Semt Evi, Sazlı Semt Evi, Bağarası Semt Evi, Yenidoğan Semt Evi, Güllübahçe Semt Evi, Sarıkemer Semt Evi ve Savuca Semt Evi bulunuyor. Toplamda 9 merkezde yürütülecek kurslar; el sanatlarından halk danslarına, yabancı dillerden spor ve kişisel gelişime kadar geniş bir yelpazede eğitim imkanı sunuyor.



2025 yılı toplamında 151 kurs açılırken, şu an devam eden kurs sayısının ise 54 olduğu ifade edildi. Yine 2025 yılı toplamında açılan tüm kurslara 4 Bin 750 kursiyer katılım sağladı.



Bu yıl da kursların yoğun ilgi görmesinden yana mutlu olduklarını ifade eden Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan, "Yetişkin kurslarımız; hobi ve meslek edindirmeyi amaçlayan, vatandaşlarımızın sosyal hayata katılımını artırmayı, mesleki becerilerini geliştirmeyi ve üretkenliğe katkı sağlamayı hedeflediğimiz kurslarımızın elbette kursiyerleri elbette ağırlıklı olarak kadınlarımızdan oluşuyor. Kadınların sosyal hayatlarına katkı sunan birçok dalda kurslar gerçekleştirmek bizleri ayrıca mutlu ediyor. Kursların gerçekleşmesinde emeği olan başta işbirliği içinde olduğumuz Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’ne ve tüm personelimize teşekkür ediyorum" dedi.