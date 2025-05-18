Şoke eden iddia: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç dernek bastı

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Şoke eden iddia: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç dernek bastı

Ali Koç, Burak Kızılhan, Can Gebetaş'ın Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği'ni bastığı iddia edildi.

Şampiyonluğu Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'de sular durulmuyor. Son olarak Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği Başkan Ali Koç’u istifaya çağırdı ve olağanüstü seçimli genel kurul için resmi imza kampanyası başlattığını duyurdu.

BASKIN İDDİASI

Bu olayın ardından Başkan Ali Koç'un Genel Sekreter Burak Kızılhan ve yönetici Can Gebetaş ile birlikte, imza kampanyasının yapıldığı Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği’ne gece yarısı baskın yaptığı iddia edildi.

"BİZ BENİ İNDİRMEYE Mİ ÇALIŞIYORSUNUZ"

Ali Koç, Dernek Başkanı Emrah Tünay’a yüksek sesle tepki göstererek, “Siz beni indirmeye mi çalışıyorsunuz? Ne yapmaya çalışıyorsunuz?” şeklinde bağırdığı iddialar arasında. Emrah Tünay'ın olayların ardından Ali Koç'u şikayet etmek için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gittiği söyleniyor.

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