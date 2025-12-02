İngiliz çift Yvonne Graley ile Michael Graley tatil için Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ni tercih etti. Burada bacağına kramp giren 76 yaşındaki Michael Graley, Paralimni'deki hastaneye kaldırıldı. Ancak hastanede tedavi altına alınmasından 10 dakika sonra 73 yaşındaki eşi Yvonne Graley'e ölüm haberi verildi.

Manchester'da yaşayan Yvonne, "Doktor odadan çıktı ve 'öldü' dedi" açıklamasını yaptı. İddiaya göre kendisine eşi Michael Graley'e bir patolog tarafından otopsi yapıldığı da söylendi. Ancak 76 yaşındaki Graley'in cenazesi İngiltere'ye getirildiğinde yetkililer ölüm raporunda ölüm nedeninin yazmadığını gördü. Bunun üzerine Rochdale'deki adli tıp ofisinin ikinci bir otopsi yapması gerektiği belirtildi.

OTOPSİDE ŞOKE EDEN GERÇEK

Otopside gerçek ortaya çıktı. Yvonne, "Michael'ın kalbinin çıkarıldığını ve bu nedenle ölüm nedenini belirleyemediklerini söylediler" dedi. Çiftin 47 yaşındaki kızı Hayley de "Çok öfkeliyiz ve cevaplara ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

ARAŞTIRILIYOR

Temasa geçilen Kıbrıs Rum Kesmi polisi, turistin kalbinin çıkarıldığını kabul ederken, bir araştırma merkezine gönderildiğini açıkladı. Rochdale Adli Tıp Kurumu, soruşturmanın sürdüğünü söyledi.