Söke’de 19 Eylül Gaziler Günü töreni gerçekleştirildi

Törene Söke Kaymakamı Ali Akça, Garnizon Komutanı Topçu Albay Ozan Yılmaz, Söke Belediye Başkan Vekili Şakir Gülmez, Söke Cumhuriyet Başsavcısı Yaşar Özkan, Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği Başkanı Abdullah Köksal, protokolün diğer üyeleri ile askeri erkan ve çok sayıda gazi katıldı.

Atatürk Anıtı'na Kaymakamlık, Garnizon Komutanlığı, Belediye ve Dernek tarafından çelenklerin sunulmasıyla başlayan programda, günün anlam ve önemine dair konuşmalar yapıldı.

Topçu Üsteğmen Sayım Baka, yaptığı konuşmada gaziliğin taşıdığı manevi değeri vurguladı. Baka, "Bugün, her karışı şehit kanıyla sulanmış bu toprakları savunurken gazilik unvanını kazanan kahramanlarımızın gurur gününü yaşıyoruz. Ayrıca 19 Eylül 1921'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından mareşallik rütbesi ve gazilik unvanı verilişinin de yıl dönümüdür. Muharebenin en büyük rütbesi şehitliktir. Şehit olamayan, ancak cephede canını ortaya koyan kahramanlarımız gazilik onurunu ömür boyu taşımaktadır" dedi.

Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği Başkanı Abdullah Köksal ise konuşmasında, Gaziler Günü'nün yalnızca gazilerin değil tüm milletin ortak günü olduğunu belirtti. Köksal, "Aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi her daim minnetle anmalıyız. "Bacağım, kolum, gözüm olmadan yaşayabilirim ama vatanım olmadan yaşayamam" diyen kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunuyorum. Sevgili gençler yarın bu vatanın savunması sizlere emanet edildiğinde, ecdadınıza layık bir şekilde görevlerinizi yerine getireceğinize yürekten inanıyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından öğrenciler şiirler okudu.