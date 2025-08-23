Söke’de Halk Dansları Buluşması renkli görüntülere sahne oldu

Söke Belediyesi Kültür Müdürlüğü öncülüğünde düzenlenen ve Zeytindalı Parkı'nda gerçekleşen etkinlikte, iki ülke arasındaki dostluk ve kültürel bağlar bir kez daha pekiştirilirken; etkinlikte Yunanistan Halk Danslarının yanında Edirne ve Ege Yöresi Halk Dansları gösterileri beğeni topladı. Sahne alan ekipler izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.

Yunanistan'dan gelen Evesmos Kültürel Folklor Derneği halk dansları grubu, Harman Kültür Sanat Spor Kulübü Edirne yöresi halk oyunları ekibi ve Söke Heybet Sanat Ege yöresi halk oyunları ekibi sergiledikleri performanslarla alkış topladı. Vatandaşların bol bol alkışlarıyla destek verdiği etkinlik, müzik ve dansların yanı sıra renkli görüntülere sahne oldu. Etkinliğin sonunda ekiplere plaket ve katılım belgeleri verildi.

Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan, etkinliğe katılan tüm vatandaşlara teşekkür ederek, "Kültür sanat etkinlikleri toplumlar arasında köprü kurar, dostluk ve kardeşliği pekiştirir. Bu gece bunu hep birlikte yaşadık. Kültür ve sanat etkinliklerimiz halkımızın desteği ile devam edecek" dedi.