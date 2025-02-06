Söke’de korku dolu anlar yaşandı! Fırtına çatıyı uçurdu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Söke’de korku dolu anlar yaşandı! Fırtına çatıyı uçurdu

Aydın’ın Söke ilçesinde etkili olan fırtına bir apartmanın çatısını uçurdu. Çatının uçtuğunu gören vatandaşlar arasında büyük panik yaşandı.

Aydın'ın Söke ilçesinde dün akşam saatlerinde etkili olan fırtına, Konak Mahallesi Cengiz Sokak'ta bir apartmanın çatısını uçurdu. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, büyük panik meydana geldi.

Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis, zabıta ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Güvenlik önlemleri kapsamında sokak trafiğe kapatılırken, ekipler çevrede inceleme yaparak gerekli tedbirleri aldı. Şiddetli rüzgarın neden olduğu olay, mahallede korku dolu anlara sebep olurken, yetkililer vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Söke’de korku dolu anlar yaşandı! Fırtına çatıyı uçurdu

Söke’de korku dolu anlar yaşandı! Fırtına çatıyı uçurdu

Söke’de korku dolu anlar yaşandı! Fırtına çatıyı uçurdu

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