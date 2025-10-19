Cumhuriyet Meydanında gerçekleşen törene Söke İlçe Kaymakamı Ali Akça, Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan, Söke Muhtarlar Derneği Başkanı Ali Çıtak başta olmak üzere Söke Jandarma Komutanı Üsteğmen Fatih Fuçular, Söke Emniyet Müdürü Fatih Çetinkaya, daire müdürleri ve muhtarlar katıldı.



Söke Muhtarlar Derneği çelenginin Atatürk Anıtı’na çelenk sunumuyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti.



Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Söke Muhtarlar Derneği Başkanı Ali Çıtak yaptı. Muhtarlığın toplum hayatındaki değerini de vurgulayan konuşmasında Ali Çıtak, "Devlet ve vatandaş arasında köprü olan muhtarlar demokrasinin en temel taşıyız. Vatandaşımızın talep, sorun, sevinç ve üzüntülerini en yakından bilen ve hisseden kişiler olarak muhtarlığı bir görev değil, bir vatandaşlık onuru olarak görüyoruz. Muhtarlar olarak halkın içinde, halkın sezi olarak görev yapıyoruz" dedi.



Törende Çeltikçi Mahalle Muhtarı Murat Bahadır günün anlamına ilişkin şiir okurken, Sökeli Muhtarlardan oluşan Halk Oyunları ekibi eğitmen Murat Çam yönetiminde zeybek oyunu gösterisi sergiledi.