Söke’de pamuk tarlaları umut veriyor

Kaynak: İHA
Söke’de pamuk tarlaları umut veriyor

Aydın'ın Söke ilçesinde pamuk ekili alanlarda yapılan incelemelerde bitki gelişiminin olumlu yönde seyrettiği bildirildi.

Aydın'ın Söke ilçesinde pamuk ekili alanlarda yapılan incelemelerde bitki gelişiminin olumlu yönde seyrettiği bildirildi.

Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen kontrollerde, son sulama sonrası pamuk bitkilerinin sağlıklı gelişim gösterdiği tespit edildi. Müdürlükten yapılan açıklamada pamuk tarlalarında hastalık ve zararlı yoğunluğunun düşük seviyede olduğu, koza, tarak ve çiçeklenme durumlarının ise üreticiler için verim açısından umut verici bir tablo ortaya koyduğu kaydedildi. Pamuk üretiminin Söke Ovası için stratejik öneme sahip olduğuna dikkat çekilen açıklamada, üreticilerin tarlalarında düzenli gözlem yapmalarının ve önerilen tarımsal uygulamalara dikkat etmelerinin verimliliği artıracağı ifade edildi.

Son Haberler
Macaristan Cumhurbaşkanı'nın "Rusya" sansürü gündem oldu: Dakikalar içerisinde değiştirildi
Macaristan Cumhurbaşkanı'nın "Rusya" sansürü gündem oldu: Dakikalar içerisinde değiştirildi
Doğumun ölümü
Doğumun ölümü
İki kadının cansız bedeni bulundu! Şehri karıştıran olay...
İki kadının cansız bedeni bulundu! Şehri karıştıran olay...
IMF eski başekonomistinden bitcoin hakkında flaş itiraf: “Yanıldım”
IMF eski başekonomistinden bitcoin hakkında flaş itiraf: “Yanıldım”
3 adreste 500 bin TL’lik vurgun! 84 suç kaydı bulunan kadın yakalandı
3 adreste 500 bin TL’lik vurgun! 84 suç kaydı bulunan kadın yakalandı