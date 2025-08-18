Söke’de servis minibüsü ile otomobil çarpıştı

Alınan bilgiye göre, Kuşadası’ndan Söke yönüne ilerleyen otomobil, henüz bilinmeyen bir sebeple hâkimiyetini kaybederek karşı şeride geçti. Otomobil, karşı yönden gelen servis aracına sürücü kısmından çarptı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil devrilerek yan yattı.

Kazada minibüs şoförü ile otomobilde bulunan iki kişi yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri gönderildi. Kısa sürede kaza yerine ulaşan sağlık görevlileri yaralılara ilk müdahalelerini yaparak ambulanslarla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi’ne götürdü. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların hayati risklerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza sebebiyle trafiğe kapanan yolun Ağaçlı yönü, ekiplerin araçları kaldırma çalışmalarının ardından yeniden kontrollü biçimde ulaşıma açıldı.