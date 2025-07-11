Söke’de trafik kazası: 2 ölü

Düzenleme: Kaynak: İHA
Söke’de trafik kazası: 2 ölü

Aydın’ın Söke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.


Kaza, Söke-Aydın Karayolu'nun Argavlı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 10 EZ 776 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak yoldan savruldu ve şarampole yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede araçta bulunan iki kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Hayatını kaybedenlerden birinin 27 yaşındaki Hüseyin Tufan Doğan olduğu tespit edilirken, diğer kişinin kimliğinin belirlenmesi için çalışmalar sürüyor.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Son Haberler
Söke’de trafik kazası: 2 ölü
Söke’de trafik kazası: 2 ölü
Justin ve Hailey Bieber'dan iddialara yanıt! Hayranları da şaşırdı
Justin ve Hailey Bieber'dan iddialara yanıt! Hayranları da şaşırdı
Bahçeli'ye o siyasi liderden sürpriz telefon!
Bahçeli'ye o siyasi liderden sürpriz telefon!
ABD Başkanı Trump'tan 'Rusya' çıkışı: Pazartesi gününü işaret etti
ABD Başkanı Trump'tan 'Rusya' çıkışı: Pazartesi gününü işaret etti
Muharrem İnce’den gündemi yerle bir edecek iddia: Pis kokular geliyor...
Muharrem İnce’den gündemi yerle bir edecek iddia: Pis kokular geliyor...