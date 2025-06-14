Söke’de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Kaynak: İHA
Söke’de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Aydın'ın Söke ilçesinde narkotik ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın'ın Söke ilçesinde narkotik ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Amirliği ekipleri uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesi için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Söke Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince M.Ş. ve K.A. isimli şüphelilerin Atatürk Mahallesi ve Yenicami Mahallerindeki ikametleri ve üzerlerinde yapılan aramada; 58 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi, 2 bin 525 TL nakit para ele geçirildi. M.Ş. ve K.A. isimli şahıslar, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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