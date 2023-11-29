Söke’de yağışlı hava kazaya neden oldu

Aydın'ın Söke ilçesine bağlı Ağaçlı Mahallesi yakınlarında meydana gelen kazada yağışlı hava ile birlikte kayganlaşan yolda, beton mikseri devrildi.

KAYNAK: İHA
Söke’de yağışlı hava kazaya neden oldu

Edinilen bilgiye göre, Söke'den Davutlar yönüne doğru seyir halindeki Sezai A. yönetimindeki 09 R 5386 plakalı beton mikseri Ağaçlı Mahallesi çıkışında yokuşu tırmandığı sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası, yolun sağ tarafında bulunan ağaçlık alana doğru devrildi. Kazada sürücü Sezai A.’nın kazayı şans eseri hafif sıyrıklarla atlattığı öğrenildi.

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Kaza sonrasında olay yerine sağlık, Jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Devrilen beton mikseri olay yerinden kaldırılana kadar trafik kontrollü olarak tek şeritten verildi.

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