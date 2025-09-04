Söke'deki orman yangınının yayılması durduruldu

Yangın, Sazlı Mahallesi Gaye Sanayi Sitesi karşısındaki dağlık alanda çıktı. Edinilen bilgilere göre, henüz bilinmeyen bir sebepten yol kenarındaki kuru otlar tutuştu. Rüzgarın da etkisiyle yangın büyüyerek makilik ve bozuk ormanlık bölgeye sıçradı.

Çam ağaçlarının da bulunduğu alandaki yangını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Aydın Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangına müdahale ederken, hava araçları da sortileri ile ekiplere destek verdi.

Havanın kararması ile birlikte bölgede alevler geceyi aydınlatırken, iş makineleri dozerler şerit açma çalışmaları yaptı. Ekiplerin gece boyunca süren yoğun gayretleri sonuç verdi.

Yangının ilerlemesi durdurulduğu ve bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.