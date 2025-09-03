Söke’deki ot yangını ormana sıçradı

Kaynak: ANKA
Aydın’ın Söke ilçesi Sazlı Mahallesi’nde yol kenarında başlayan ot yangını ormanlık alana sıçradı.

Aydın’ın Söke ilçesi Sazlıköy yakınlarında makilik ve bozuk ormanlık alanda çıkan yangına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Söke’nin Sazlı Mahallesi’nde yol kenarında başlayan ot yangını kısa sürede büyüyerek orman yangınına dönüştü. Bölgedeki risk nedeniyle tedbir amaçlı enerji kesintisi uygulanırken, trafik akışı kontrollü olarak sağlanıyor.

orman3.jpg

Yangına müdahalede; 7 uçak, 8 helikopter, 29 arazöz, 8 su tankeri, 1 ambulans, 2 arama kurtarma aracı ve 208 personel görev alıyor.

Yangını kontrol altına almak için ekiplerin çalışmaları sürüyor.

