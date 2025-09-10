Söke’deki Satranç Turnuvası’na yoğun ilgi

Söke'nin 14. kez ev sahipliği yaptığı Ulusal Söke Belediyesi Remzi Zeytinoğlu Satranç Turnuvası büyük heyecan yaşattı.

Türkiye Satranç Federasyonu, Söke Belediyesi, Söke Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, Söke Satranç İlçe Temsilciliği ve Remzi Zeytinoğlu Spor Kulübü iş birliğiyle gerçekleşen turnuvaya, 30 farklı ilden toplam 205 sporcu katıldı.

Üç gün süren kıyasıya mücadelelerin ardından sona eren turnuvanın açılış hamlelerini Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Evin ile Remzi Zeytinoğlu Spor Kulübü Başkanı Ali Suat Zeytinoğlu yaptı. Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Fethi Apaydın da turnuvayı ziyaret ederek final müsabakalarını izledi ve ödül törenine katıldı.

Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan; "14. Kez gerçekleşen Ulusal turnuvaya ev sahipliği yapmaktan dolayı mutluyuz. Turnuvaya katılan tüm sporculara, velilere, hakemlere ve katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. Dereceye giren tüm sporcuları kutluyorum" dedi.

Turnuvanın sonuçları ise şöyle oluştu; "A Kategorisi Final Sıralaması:Ahmet Kerem Kocayiğit, Yusuf Kürşat Günal, Kıvanç Karaoğlan, Hafize Demirtaş, Kaan Arda Tuna. B Kategorisi Final Sıralaması: Uğur Hakkı Karaduman, Ahmet Taylan Coşku, Aslım Gürer, Mustafa Kemal Akın, İlyas Arslan. C Kategorisi Final Sıralaması: Davut Barış Çiçek, Yunus Emre Boz, Eymen Bilal Kızıltan, Can Murathan Erişti, Ahmet Berşan Kayalı. 8 Yaş ve Altı Kategorisi: Timur Batu Karakaya, Alp Çobanoğlu, Ateş Mete Yeşil, Ahmet Turan Acar, Ali Eymen Yorulmaz.