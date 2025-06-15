Söke'deki yangın kontrol altına alındı

Kaynak: İHA
Söke'deki yangın kontrol altına alındı

Aydın'ın Söke ilçesinde zirai alanda çıkan yangın, yaklaşık 8 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınırken, yangında 20 hektar zeytinlik alan zarar gördü.


Yangın, Söke ilçesi Nalbantlar Mahallesi'nde saat 13.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ziraat alanı içerisinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, orman ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, yangının büyümeden kontrol altına alınması için yoğun çaba sarf etti. Yangına 18 arazöz, 3 su tankeri, 3 dozer ile karadan, 7 helikopter ve 3 uçak ile havadan müdahale edilirken, yangın yaklaşık 8 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, ilk belirlemelere göre yangında 20 hektar zeytinlik alan zarar gördü.

Son Haberler
Kahramanmaraş'ta yanan otomobil hurdaya döndü
Kahramanmaraş'ta yanan otomobil hurdaya döndü
3 katlı binanın çatısında intihara kalkışan şahsı polis ikna etti
3 katlı binanın çatısında intihara kalkışan şahsı polis ikna etti
Formula 1 Kanada Grand Prix'sini George Russell kazandı
Formula 1 Kanada Grand Prix'sini George Russell kazandı
İsrail İranlı başkanı ve yardımcısını öldürdü! İran medyası açıkladı
İsrail İranlı başkanı ve yardımcısını öldürdü! İran medyası açıkladı
Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu'ndan anlamlı ziyaret!
Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu'ndan anlamlı ziyaret!