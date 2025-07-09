Sökespor, tam 27 yıl sonra yeniden profesyonel lige dönüyor

Kaynak: Haber Merkezi
Sökespor, tam 27 yıl sonra yeniden profesyonel lige dönüyor

Türkiye FutbolFederasyonu (TFF) 3. Lig ekiplerinden Efeler 09 FK, isim değişikliğiyle birlikte gelecek sezondan itibaren “Yeni Sökespor” adıyla sahalara çıkacak.

AYDIN / ŞERİF AKARÇEŞME

Türkiye FutbolFederasyonu (TFF) 3. Lig ekiplerinden Efeler 09 FK, isim değişikliğiyle birlikte gelecek sezondan itibaren “Yeni Sökespor” adıyla sahalara çıkacak.

Gençlik Spor İl Müdürlüğü’ne başvuru yapılırken; TFF’ye yapılan başvurunun da kısa sürede resmiyet kazanması bekleniyor. Kırmızı-lacivertli ekip Karşıyaka, Altay, Eskişehirspor ve Balıkesirspor gibi Türk futbolunun dev takımlarıyla aynı grupta yer alacak.

Bu tarihi dönüşün öncüsü Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan, Efeler 09 FK yönetimini makamında ağırladı. Başkan Arıkan, Kulüp Başkanı Mahmut Gözüaçık, Asbaşkan Hüseyin Kıyak, Futbol Direktörü Serdar Sabuncu, Takım Kaptanı Anıl Taşdemir ve Menajer Ömer Bedioğlu ile bir araya geldi.

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