Suudi Arabistan'a Süper Lig'den bir transfer daha

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Arabam.com Konyaspor, Cikalleshi ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Yeşil beyazlı kulüpten yapılan açıklamada "Futbolcumuz Sokol Cikalleshi, Suudi Arabistan’ın Al-Khaleej takımına satın alma opsiyonu ile birlikte sezon sonuna kadar kiralandı. Cikalleshi’ye Arabistan kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

SİFTAH YAPAMADAN GİTTİ

2020-2021 sezonundan beri Arabam.com Konyaspor formasını giyen Arnavut oyuncu, geçen sezon 10 gol ve 2 asist kaydederken, bu sezon çıktığı 2 Süper Lig maçında gol veya asist üretemedi.

Daha önce Fenerbahçe, Kongolu savunma oyuncusu Marcel Tisserand'ın Suudi Arabistan ekibi El İttifak'a transfer olduğunu duyurmuştu.