SOL Parti'den gözaltılara tepki

SOL Parti, İzmir'de sabah saatlerinde yapılan operasyonla mart ayındaki protestolarla ilgili çok sayıda yurttaşın gözaltına alındığını bildirerek, "Baskılara teslim olmayız, hukuksuz gözaltılar serbest bırakılsın" açıklamasını yaptı.

SOL Parti, sosyal medya hesabından mart ayındaki protestolarla ilgili çok sayıda yurttaşın gözaltına alınmasına tepki gösterdi. SOL Parti'den yapılan açıklamada, "İzmir’de dört ilçe yöneticimiz, üye ve dostlarımızın da aralarında bulunduğu onlarca kişi sabah ev baskınlarıyla gözaltına alındı. Baskılara teslim olmayız, hukuksuz gözaltılar serbest bırakılsın" denildi.