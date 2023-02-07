Solaklık bir sorun mu?

Bilim adamları solakların kendisine öğretilenleri daha iyi algıladığını ifade ediyor. Bunun sebebi ise beynin sağ lobunun daha seri algılaması. Baktığınız zaman ‘solaklık’ bir kusur ya da eksiklik değildir. Sadece bir alışkanlık olarak kabul edilebilir. Hatta solaklar genellikle farklı ve müthiş yeteneklerine göre birçok insandan üstündürler. Aileler bu durumu çocuklarında gözlemlediklerinde huzursuz oluyor ve çocuğuna sağ el ve ayaklarıyla işlerini görmesini talep ediyor.

Ancak bu davranış katiyen doğru değildir. Aslında burada anne-babaların huzurunu bozan şey çocuklarının normal olmadığını düşünmeleridir. Yalnız çocuklara bu yönde uygulanan baskılar onlarda; hafıza sorunları, dikkat eksikliği, nevrotik sorunlar gibi problemlerin ortaya çıkmasına neden olurlar. Küçük yaşlardan itibaren ortaya çıkan 'solaklık' aileler tarafından çoğunlukla olumsuz bir durum gibi karşılanır. Hatta ebeveynler çocukları yemek yerken veya değişik aktivitelerinde sol ellerini kullandıklarında, sağ ellerini kullanmaya zorlarlar. Aslında sağ veya sol el ile çalışmak beyin lobları ile ilgilidir. Sağ el beynin sol lobundan, sol el ise beynin sağ lobundan yönetilir.

SOLAKLIK ANNE KARNINDA MI ÖĞRENİLEBİLİYOR

Anne karnındaki bebeğin durumuna göre onun ileride solak olup olmayacağını öğrenmek mümkün. Bunun yolu ise anne karnındaki bebeğin elinin yüzüne olan yakınlığı; bebeğin hangi eli yüzüne daha yakınsa bebek ileride o elini kullanacak demektir. Son yıllarda 30’lu yaşlardan sonra anne olan kadınların bebeklerinde solaklık daha fazla gözlenmeye başlandı. Solaklık bireylerde 1 yaşından sonra görülmeye başlıyor.

SOLAK ÇOCUKLARA KESİNLİKLE BASKI YAPILMAMALI

Ebeveynler solak çocukların ileride mükemmel bir sanatçı, bilim adamı, futbolcu vs. olabileceğini bilmelidir. Bu nedenle solak çocuklara karşı sakin bir tavır içerisinde olunmalı ve bu duruma destek olunmalıdır.

İŞTE SOLAKLIKLA İLGİLİ BİLMENİZ GEREKENLER

Solaklık ikizlerde daha fazla görülür.

Vaktinden önce dünyaya gelen çocukların çoğu solak olur.

Japonlar eşlerinin solak olduğunu fark ettiklerinde onu boşuyor.

Ağustos 13'ü solaklar günüdür.

Solaklık erkeklerde daha fazla karşılaşılan bir durumdur.

Dünyada yaklaşık 500 milyon solak olduğu biliniyor.