Solaryum kabusa döndü! İçeride unutuldu

Kocaeli'de girdiği solaryumda 22 dakika unutulan kadının vücudunda ciddi yanıklar oluştu ve hastanelik oldu.

Dermatoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Begüm Güneş, solaryumun vücutta bıraktığı ciddi hasarlara dikkat çekti.

NTV'den Aydan Durak'ın haberine göre, Kocaeli'de 33 yaşındaki Gülşah Bodur, gittiği bir güzellik merkezinde solaryum hizmeti aldı. Bodur'un solaryum seansı sırasında cihazın otomatik kapanma sistemi devre dışı kaldı.

Normalde 10 dakikada durması gerektiği solaryum kabininde 22 dakika boyunca kalan genç kadının vücudunda da ciddi yanıklar oluştu ve hastanelik oldu. Yaşanan bu olay sonrasında Gülşah Bodur, hizmet aldığı işletmeye dava açtı.

Dermatoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Begüm Güneş, solaryumun vücuda verdiği hasarları anlattı.

Dünya Sağlık Örgütü ve Uluslararası Kanser Araştırma Merkezi tarafından da 1. derece kanserojen sınıfın yer aldığını hatırlatan Dr. Öğr. Üyesi Begüm Güneş, "Solaryum yoğun ultraviyole maruziyeti ile beraber bronzlaşmak için kullanılan bir yöntem aslında. Ancak sağlık açısından ciddi riskleri var. Solaryum özellikle melanım gibi en tehlikeli cilt kanseri türüne yol açabiliyor. Özellikle daha erken dönemde, daha erken yaşta başlandığında, uzun süre alındığında da o risk daha fazla artıyor. Ama Melanoma dışında bazal hücreli kanser, su kanlı hücreli kanser gibi diğer cilt kanserlerinin görülme sıklığını da ciddi olarak arttırıyor" dedi.

"SOLARYUMU HİÇBİR ŞEKİLDE ÖNERMİYORUZ"

Solaryumun yalnızca estetik amaçlı tercih edilmesinin, cilt sağlığı açısından büyük riskler barındırdığını ifade eden Dr. Öğr. Üyesi Begüm Güneş, "Solaryumu hiçbir şekilde önermiyoruz" dedi.

Güneş, "Solaryumun kontrolsüz kullanımı, akut yan etkilere de neden olabiliyor. Süreye ve doza dikkat edilmediği durumlarda 1. ve 2. derece yanıklar, ciddi kızarıklıklar, ağrı, su toplama ve sonrasında enfeksiyon riskiyle karşı karşıya kalınabiliyor. Bu yanıkların zamanla lekelenerek iyileşmesi de ciltte kalıcı izler bırakabiliyor" şeklinde konuştu.

Dr. Öğr. Üyesi Begüm Güneş, solaryumun kronik etkilerinin hemen ortaya çıkmayabileceğine ancak ultraviyole ışınlarına maruz kalmanın vücutta biriken bir hasar oluşturduğuna da dikkat çekti.