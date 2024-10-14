Solhan Asliye Hukuk Mahkemesinden İlan

Yayın Tarihi: 14 Ekim 2024 / 00:01

SOLHAN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

ESAS NO : 2019/578 Esas

KARAR NO : 2020/245

Mahkememizde açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

MİRASÇI : AHMET BURHAN DOĞAN- 34066075832 -T.C Kimlik numaralı

Mirasçı adına bilinen son adresine tebligatın çıkartıldığı, iade edildiği,mernis adresinin boş olduğu, yapılan adres araştırmasından da bir netice alınamadığından, Mahkememiz gerekçeli kararının ve davacı İdare vekilinin İstinaf Kanun Yoluna Başvurma dilekçesinin ilanına karar verilmiştir.

Mahkememizin 09/10/2020 tarih, 2019/578 Esas, 2020/245 Karar sayılı kararı ile;

Davanın KABULÜNE,

Dava konusu Bingöl ili, Solhan ilçesi, Kale Köyü 137 ada 1 nolu parselde kayıtlı,25/11/2019 havale tarihli Fen bilirkişi raporunda 'B' harfiyle belirtilen 3.458,88 m2'lik taşınmazın tamamının davalı adına olan tapu kaydının İPTALİ ile, Maliye Hazinesi adına tapuya kayıt ve TESCİLİNE, taşınmazın baraj gölü sahası içerisinde kalması sebebiyle 3402 sayılı Kadastro Kanunu'nun 16/C maddesi uyarınca TAPUDAN TERKİNİNE,

Dair, davacı vekili ile davalı vekilinin yüzüne karşı, tescil yönünden 2942 Sayılı Yasa'nın 10/8. fıkrası hükmü gereğince KESİN, bedel yönünden ise gerekçeli kararın tebliğden itibaren 2 hafta içerisinde Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi İlgili Hukuk Dairesine İstinaf Yasa Yolu açık olmak üzere verilen karar taraf vekillerinin yüzüne karşı açıkça okunup usulen anlatıldı.

Kararın gazetenin yayım tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ yapılmış sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içinde İstinaf edilmediği takdirde Mahkememizin gerekçeli kararı ve davacı İdare vekilinin İstinaf Kanun Yoluna Başvurma dilekçesi ilgili Ahmet Burhan DOĞAN'a İLANEN tebliğ olunur.