Solkjaer kötü haberi verdi: Yıldız oyuncu yarın yok!

Beşiktaş Teknik Direktörü Ola Gunnar Solskjaer, Avrupa Ligi Play-Off rövanşında oynanacak Laussanne maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Norveçli teknik adam, Milot Rachica'nın yarınki maçta oynayamayacağını söyledi.

Solskjaer'ın açıklamaları şu şekilde:

"Sentetik sahada farklı bir futbol oynanıyor. Sakatlığı bulunan oyuncularımız vardı. Farklı bir sistemle oynamak zorunda kaldık. Buna rağmen top bizdeyken rakibi domine ettik. Deplasmandaki performanstan mutluyum.

"RAKİBİMİZİN 'EN İYİ TAKIM BEŞİKTAŞ'TI DEMELERİNİ İSTERİM"

Geçen hafta Laussane tarihinde ilk defa kapalı gişe oynadı. Bizim taraftarlarımız da vardı orada. Yarın taraftarlarımızın harika bir atmosfer yaratacağını biliyorum. Rakibimiz eve döndüğünde 'Bugüne kadar oynadığımız en iyi takım Beşiktaş'tı' demelerini isterim. Yarın sahada oyunu domine etmeyi hedefliyoruz.

"DESTEĞİ HAK ETMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Burada bir aile gibiyiz. Bunu hissediyorum. Her zaman en iyi sonucu vermek sahada zor olabiliyor. Beşiktaş'ta başkanımızla beraber yeni bir çağ inşa ediyoruz. Herkes desteği sever. Biz bu desteği hak etmek için çok çalışıyoruz. Sosyal medyayı takip etmiyorum.

"KANAT SIKINTIMIZ VAR"

Oyuncuların stili, profili sisteme karar veriyor. Çok farklı sistem var futbolda. Saha içi dizilim sürekli değişebiliyor. Çok farklı formasyonlardan bahsedebiliriz. Gabi ne dedi bilmiyorum ama o da 4'lünün veya 3'lünün fark etmediğini söylemiştir. Hepimizin bildiği gibi kanat sıkıntımız var. Bakalım nasıl bir sistemle yarın sahaya çıkacağız.

"LANETLRE İNANMIYORUM"

İsviçre takımlarına karşı bir galibiyeti olmamasına, "Ben lanetlere inanmıyorum. Sonuçları sahada hak ederek alırsınız. Laussenne'a karşı iyi hazırlandık. İlk maçta onlar da bize sıkıntı çıkardı biz de onlara sıkıntı çıkardık. Ben topun iki kalede olmasını istemiyorum. Bizim kontrolümüzde olmasını istiyorum." diye cevap veren Solskjaer açıklamalarına şu şekilde devam etti:

"MILOT YARIN OLMAYACAK"

Milot yüzde 99 oynamayacak. Kas sakatlığı var. Geçen hafta çok iyi oynadım ama maalesef milli ara sonrası aramıza dönecek.

"KAZANMANIN TEMELİ SAVUNMADAN GEÇER"

Yeterince iyi savunma yapamadık. Savunma önden başlıyor. Geliştirmek için çalışıyoruz. Umarım yarın gol yemeden bitiririz maçı. Kazanmanın temeli de gol yememekten geçer. Eğer kazanmak ve başarılı olmak istiyorsanuz her maç gol yememeye çalışmalısınız.

"MAÇIN BÜYÜK BÖLÜMÜNDE AGRESİF BASKI İSTİYORUM"

Wilfried Ndidi baskı anlamında çok yardımcı olan bir profil. Önde agresif baskı yaptığınızda defans oyuncuları için de daha rahat oluyor. Ben maçın büyük bölümünde bu baskıyı yaptırmak istiyorum.

"ÇOK İYİ BİR TAKIM ORTAYA ÇIKACAKTIR"

Başkanımız scout departmanımız çok büyük emek veriyor. Kariyeri hem iyi hem de devamında daha iyi işler yapabilecek oyuncular getirmeye çalışıyoruz. Buraya getirip burada kısa süre kalsınlar gitsinler diye bakmıyoruz hiçbir oyuncuya. İnşa ettiğimiz takımı görmek için sabırsızlanıyorum. Çok iyi bir takım ortaya çıkacaktır. Herkes 1 Temmuz'da hazır olsun istiyor ama bu gerçekçi değil. Bu işler zaman alabiliyor. Fiziksel bir takım kurmak istiyoruz. Rakibimizden her zaman fiziksel olarak iyi olmak istiyoruz. Şu ana kadar oynadığımız her maçta rakibimizden daha fazla koştuk.