4 Ekim 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • Solomon Adaları, Çin ve ABD arasında kalmak istemiyor

Solomon Adaları, Çin ve ABD arasında kalmak istemiyor

Solomon Adaları Dışişleri Bakanı Jeremiah Manele, "(Çin ve ABD) Taraf seçmek zorunda kalacağımız bir pozisyona konulmak istemiyoruz." ifadesini kullandı.

Haber Giriş: 4 Ekim 2022 Salı - 12:36
Takip Et

Solomon Adaları, Çin ve ABD arasında taraf seçmek istemiyor

Solomon Adaları, Çin ve ABD arasında kalmak istemiyor
+
Aa
-

Dışişleri Bakanı Jeremiah Manele, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Yeni Zelanda'nın başkenti Wellington'da açıklamalarda bulundu.

Geçen hafta, ABD ve Pasifik ülkeleri arasında imzalanan bildirinin taslağına atıfta bulunan Manele, metinde içlerine sinmeyen bazı ifadeler olduğunu söyledi.

Söz konusu ifadelerin ayrıntılarının sorulması üzerine Manele, taslakta Çin ile ilgili dolaylı ifadeler bulunduğuna dikkati çekerek, "Bizi taraf seçmek zorunda kalacağımız bir pozisyona sokan bazı ifadeler var. Taraf seçmek zorunda olduğumuz bir pozisyona konulmak istemiyoruz." diye konuştu.

Manele, yetkililerle yapılan görüşme ve müzakerelerin ardından ortak zemin bulunduğunu belirterek, Çin'le ilgili dolaylı ifadelerin değiştirilmesinin ardından ABD ve Pasifik ülkeleri ile mutabakat sağlayabildiklerini kaydetti.

Ülkesinin Çin ile nisanda imzaladığı güvenlik anlaşmasını değerlendiren Manele, anlaşmanın ulusal güvenlik stratejisinin bir parçası olduğunu ve Çin'in ülkede askeri üs kurmasına dair bir hüküm bulunmadığını vurguladı.

Solomon Adaları Dışişleri Bakanı Manele Wellington'da Yeni Zelandalı mevkidaşı Nanaia Mahuta ile bir araya geldi.

Solomon Adaları'nın, "ABD-Pasifik Ortaklığı Bildirgesi"ni "Pasifik ülkelerinin, bölgesel etkileri olabilecek bir güvenlik anlaşması imzalamadan önce birbirleriyle istişare etmelerini" gerektiren maddenin çıkarılmasının ardından imzaladığı iddia edilmişti.

Washington ile Pekin arasında son dönemde jeopolitik rekabet ve gerilimler artarken 28-29 Eylül'de Washington'da ilk defa "ABD-Pasifik Ada Ülkeleri Zirvesi" düzenlenmişti.

Zirveye, Mikronezya, Marshall Adaları, Papua Yeni Gine, Solomon Adaları, Samoa, Tuvalu, Tonga, Fiji, Cook Adaları, Fransız Polinezyası, Yeni Kaledonya ve Palau liderlerinin yanı sıra Vanuatu, Nauru ve Solomon Adaları’dan temsilcileri katılmıştı.

Zirvenin ardından 11 maddelik "ABD-Pasifik Ortaklığı Bildirgesi" imzalanmıştı.

Solomon Adaları'nın anlaşmadaki "Pasifik ülkelerinin, bölgesel etkileri olabilecek bir güvenlik anlaşması imzalamadan önce birbirleriyle istişare etmelerini" gerektiren maddenin çıkarılmasının ardından imzaladığı öne sürülmüştü.

Bu arada ABD Başkanı Joe Biden, zirvede yaptığı konuşmada, Pasifik ada ülkelerindeki programlara 810 milyon dolardan fazla yardımda bulunacağını duyurmuştu.

Çin ile Solomon Adaları arasında imzalanacağı açıklanan güvenlik anlaşmasının taslağı oluğu iddia edilen belge 24 Mart'ta internete sızdırılmıştı.

Belgede, anlaşmanın Çin savaş gemilerinin Solomon Adaları limanlarına demirleyebileceği, kısa süreli bekleyebileceği, lojistik ikmali ve geçiş yapabileceğini öngördüğü ileri sürülmüştü.

Ayrıca Solomon Adaları'nın sosyal düzenini, insan yaşamını ve mülkiyeti korumak için Çin'den polis, zırhlı polis, askeri personel ve diğer koruyucu ile askeri güç de talep edebileceği belirtilmişti.

Çin ile Solomon Adaları, 20 Nisan'da "güvenlik alanında iş birliğine yönelik hükümetler arası çerçeve anlaşması" imzalamış, ABD, Japonya, Avustralya ve Yeni Zelanda hükümetleri, "detaylarının şeffaf şekilde paylaşılmadığını savunarak" anlaşmaya ilişkin endişelerini ifade etmişti.

Washington, acil iklim zorluklarını ve artan jeopolitik gerilimleri gerekçe göstererek şubatta Pasifik ada ülkeleriyle ilişkilere yönelik "Hint-Pasifik Stratejisi"ni yayımlamıştı.

"Pasifik adalarında dayanıklılık inşa etmek için ortaklıklar kurmayı" hedefleyen strateji, Joe Biden yönetiminin ABD'nin Hint-Pasifik’teki uzun vadeli konumunu ve bağlılığını güçlendirmeye kararlı olduğunu vurgulamıştı. Bu stratejiyle ABD, "Pasifik adaları da dahil olmak üzere Güney Asya ve Okyanusya'ya kadar bölgenin her köşesine odaklanacağını" ilan etmişti.

Diğer yandan Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi'nin mayıs ve haziranda Pasifik bölgesinde 8 ülkeyi kapsayan turunda, Çin'in Solomon Adaları ile imzaladığı güvenlik anlaşmasına benzer bir iş birliği çerçevesini, diğer Pasifik ada ülkelerine çok taraflı genişletmek istediği ileri sürülmüştü. (AA)

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Değeri 150 milyon Euro... Şeker fabrikası fındık deposu oldu
1
﻿Değeri 150 milyon Euro... Şeker fabrikası fındık deposu oldu
﻿Değeri 150 milyon Euro... Şeker fabrikası fındık deposu oldu
﻿50 yıllık MHP'li zehir zemberek sözlerle istifa etti. MHP sessiz istilaya sessiz kaldı!
2
﻿50 yıllık MHP'li zehir zemberek sözlerle istifa etti. MHP sessiz istilaya sessiz kaldı!
﻿50 yıllık MHP'li zehir zemberek sözlerle istifa etti. MHP sessiz istilaya sessiz kaldı!
﻿AKP'li başkan ve yöneticileri topluca istifa etti. Başkan sosyal medyada isyan etti
3
﻿AKP'li başkan ve yöneticileri topluca istifa etti. Başkan sosyal medyada isyan etti
﻿AKP'li başkan ve yöneticileri topluca istifa etti. Başkan sosyal medyada isyan etti
﻿Son dakika... Botaş Rusya’ya doğalgaz parası ödeyemiyor. Erteleme istedi
4
﻿Son dakika... Botaş Rusya’ya doğalgaz parası ödeyemiyor. Erteleme istedi
﻿Son dakika... Botaş Rusya’ya doğalgaz parası ödeyemiyor. Erteleme istedi
﻿Turgut Özal'a gönderilen 35 yıllık sır mektup bulundu. Gönderildiği adres dikkat çekti. Mektup hiç açılmadı
5
﻿Turgut Özal'a gönderilen 35 yıllık sır mektup bulundu. Gönderildiği adres dikkat çekti. Mektup hiç açılmadı
﻿Turgut Özal'a gönderilen 35 yıllık sır mektup bulundu. Gönderildiği adres dikkat çekti. Mektup hiç açılmadı
﻿Alman politikacıdan ‘Türkiye’ çıkışı: Önce Erdoğan’ı eleştirdi sonra ‘yaptırım’ dedi
6
﻿Alman politikacıdan ‘Türkiye’ çıkışı: Önce Erdoğan’ı eleştirdi sonra ‘yaptırım’ dedi
﻿Alman politikacıdan ‘Türkiye’ çıkışı: Önce Erdoğan’ı eleştirdi sonra ‘yaptırım’ dedi
﻿ABD'den Halkbank için flaş karar
7
﻿ABD'den Halkbank için flaş karar
﻿ABD'den Halkbank için flaş karar
﻿Yarım asırlık ağaca ilaç enjekte eden sanıklarla ilgili yeni gelişme
﻿Yarım asırlık ağaca ilaç enjekte eden sanıklarla ilgili yeni gelişme
﻿Yarım asırlık ağaca ilaç enjekte eden sanıklarla ilgili yeni gelişme
﻿Temsilcilerimizin maçlarını yönetecek hakemler belli oldu
﻿Temsilcilerimizin maçlarını yönetecek hakemler belli oldu
﻿Temsilcilerimizin maçlarını yönetecek hakemler belli oldu
﻿Baba-oğulun uyuşturucu üretimine jandarmadan operasyon
﻿Baba-oğulun uyuşturucu üretimine jandarmadan operasyon
﻿Baba-oğulun uyuşturucu üretimine jandarmadan operasyon
﻿Şansal Büyüka'dan flaş Jorge Jesus iddiası: Yazık
﻿Şansal Büyüka'dan flaş Jorge Jesus iddiası: Yazık
﻿Şansal Büyüka'dan flaş Jorge Jesus iddiası: Yazık
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.