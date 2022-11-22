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Solomon Adaları'nda 7,3 büyüklüğünde deprem

Solomon Adaları’nda 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntının ardından tsunami uyarısı yapıldı.

Haber Giriş: 22 Kasım 2022 Salı - 06:01
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Solomon Adaları'nda 7,3 büyüklüğünde deprem

Solomon Adaları'nda 7,3 büyüklüğünde deprem
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Amerika Birleşik Devletleri Jeolojik Araştırma Kurumu, Solomon Adaları'ndaki Malango'da yerin 10 km derinliğinde 7,3 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.

Depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.

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