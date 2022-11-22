﻿Solomon Adaları'nda 7,3 büyüklüğünde deprem

Amerika Birleşik Devletleri Jeolojik Araştırma Kurumu, Solomon Adaları'ndaki Malango'da yerin 10 km derinliğinde 7,3 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.
Depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.
Amerika Birleşik Devletleri Jeolojik Araştırma Kurumu, Solomon Adaları'ndaki Malango'da yerin 10 km derinliğinde 7,3 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.
Depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.
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