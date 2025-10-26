SOLOTÜRK, Anıtkabir semalarında çevre tanıma uçuşu yaptı. SOLOTÜRK pilotları Anıtkabir semalarındaki çevre tanıma uçuşu kapsamında çeşitli manevralar yaptı.

SOLOTÜRK, Anıtkabir semalarında - Resim : 1

Vatandaşlar, başkentin birçok noktasında, uçuşu ilgi ve heyecanla takip etti ve SOLOTÜRK pilotlarının yaptığı akrobasi hareketlerini cep telefonlarıyla kaydetti.

Çevre tanıma uçuşu, yaklaşık 25 dakika sürdü.

SOLOTÜRK, Anıtkabir semalarında - Resim : 2

SOLOTÜRK, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde 29 Ekim Çarşamba günü saat 14.30'da Kurtuluş Savaşı Müzesi (Birinci TBMM Binası) çevresinde kortej selamlama uçuşu, saat 14.40'ta Anıtkabir ve çevresinde gösteri uçuşu gerçekleştirecek.