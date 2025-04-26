SOLOTÜRK gösterisi nefes kesti

Erzurum’da miting alanı ve Olimpiyat Parkı'nı dolduran binlerce Erzurumlu, Türk Hava Kuvvetleri’nin göz bebeği, akrobasi timi SOLOTÜRK gösterisini büyük bir heyecanla takip etti.

SOLOTÜRK gösterisinin sunumunu Üsteğmen Alper Şen yaparken, 'Yer Gözcü' Pilot Binbaşı Erhan Aydemir, 'Müzik'te ise Muhammet Bölükbaşı görev aldı.

Erzurum semalarında süzülen SOLOTÜRK ekibi yaptıkları şovlarla adeta nefes kesti.

Gösteriyi muhteşem bulduklarını söyleyen Erzurumlular, "Çok mutlu olduk. Çok güzel hareketler yaptılar. Gurur duyduk. Allah onları başımızdan eksik etmesin. SOLOTÜRK bizim gururumuz. Can kurban size, can kurban. Hayran kaldık" diye konuştular.