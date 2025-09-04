SoloTürk Sivas’ta gökyüzünü fethetti: 106. yıl coşkusu!

4 Eylül 1919’da toplanarak Cumhuriyet’e uzanan yolda önemli kararların alındığı Sivas Kongresi’nin 106’ncı yıl dönümü dolayısıyla Sivas’ta SoloTürk tarafından bir gösteri uçuşu düzenlendi.

Osman Seçilmiş Mesire Alanı üzerinde yapılan gösteriyi izlemek için binlerce kişi bölgeye akın etti.

Her yaştan vatandaşın büyük bir ilgiyle izlediği gösteride SoloTürk, seyircileri adeta büyüledi.

Gösteriyi izlemeye gelenler, yarım saat boyunca büyük bir heyecan yaşarken, bu anları cep telefonu kameralarıyla kaydetmeyi de unutmadı.