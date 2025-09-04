SoloTürk Sivas’ta gökyüzünü fethetti: 106. yıl coşkusu!

Düzenleme: Kaynak: AA
Sivas Kongresi’nin 106’ncı yılı kutlamaları çerçevesinde SoloTürk’ün şehirde gerçekleştirdiği gösteri uçuşu büyük beğeni topladı.

4 Eylül 1919’da toplanarak Cumhuriyet’e uzanan yolda önemli kararların alındığı Sivas Kongresi’nin 106’ncı yıl dönümü dolayısıyla Sivas’ta SoloTürk tarafından bir gösteri uçuşu düzenlendi.

soloturk-sivasta-gokyuzunu-fethetti-106-yil-coskusu-yenicag-1.jpg

Osman Seçilmiş Mesire Alanı üzerinde yapılan gösteriyi izlemek için binlerce kişi bölgeye akın etti.

soloturk-sivasta-gokyuzunu-fethetti-106-yil-coskusu-yenicag-2-001.jpg

Her yaştan vatandaşın büyük bir ilgiyle izlediği gösteride SoloTürk, seyircileri adeta büyüledi.

soloturk-sivasta-gokyuzunu-fethetti-106-yil-coskusu-yenicag-3.jpg

Gösteriyi izlemeye gelenler, yarım saat boyunca büyük bir heyecan yaşarken, bu anları cep telefonu kameralarıyla kaydetmeyi de unutmadı.

soloturk-sivasta-gokyuzunu-fethetti-106-yil-coskusu-yenicag-4.jpg

soloturk-sivasta-gokyuzunu-fethetti-106-yil-coskusu-yenicag-5.jpg

