SOLOTÜRK'ten rekor kıran gösteri. İstanbulluları büyülediler

SOLOTÜRK'ten rekor kıran gösteri. İstanbulluları büyülediler
Düzenleme: Kaynak: AA

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları için İstanbul semalarında gösteri uçuşu yaptı. SOLOTÜRK 27 dakika havada kalarak bir rekora imza attı.

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SOLOTÜRK'ten rekor kıran gösteri. İstanbulluları büyülediler 1

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında İstanbul'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

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SOLOTÜRK'ten rekor kıran gösteri. İstanbulluları büyülediler 2

İstanbul Valiliği ile Fatih Belediyesinin ev sahipliğinde SOLOTÜRK için Yenikapı etkinlik alanına gösteri sahnesi kuruldu.

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SOLOTÜRK'ten rekor kıran gösteri. İstanbulluları büyülediler 3

Akşam saatlerinde hareket eden F-16'lar, megakentin semalarında çeşitli manevralar yaptı.

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SOLOTÜRK'ten rekor kıran gösteri. İstanbulluları büyülediler 4

Yenikapı'daki programa gelen İstanbul Valisi Davut Gül, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Tokel ile Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, İstanbullularla birlikte gösteriyi izledi.

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SOLOTÜRK'ten rekor kıran gösteri. İstanbulluları büyülediler 5

Her yaştan vatandaşın katıldığı etkinlikte izleyiciler Türk bayrakları salladı.

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SOLOTÜRK'ten rekor kıran gösteri. İstanbulluları büyülediler 6

İstanbul'un tarihi ve doğal güzellikleri üzerinde süzülen uçaklar, kentin farklı noktalarından da gözlendi.

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SOLOTÜRK'ten rekor kıran gösteri. İstanbulluları büyülediler 7

Yaklaşık 30 dakika süren uçuşu ilgiyle takip eden birçok kişi, o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

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SOLOTÜRK'ten rekor kıran gösteri. İstanbulluları büyülediler 8

Gösterinin ardından Yenikapı'daki alana gelen SOLOTÜRK pilotlarından Binbaşı Murat Bakıcı, katılımcılara hitap etti.

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SOLOTÜRK'ten rekor kıran gösteri. İstanbulluları büyülediler 9

İşte nefes kesen gösteriden kareler...

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SOLOTÜRK'ten rekor kıran gösteri. İstanbulluları büyülediler 10
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SOLOTÜRK'ten rekor kıran gösteri. İstanbulluları büyülediler 11
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SOLOTÜRK'ten rekor kıran gösteri. İstanbulluları büyülediler 12
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SOLOTÜRK'ten rekor kıran gösteri. İstanbulluları büyülediler 13
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SOLOTÜRK'ten rekor kıran gösteri. İstanbulluları büyülediler 14
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SOLOTÜRK'ten rekor kıran gösteri. İstanbulluları büyülediler 15
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SOLOTÜRK'ten rekor kıran gösteri. İstanbulluları büyülediler 16
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SOLOTÜRK'ten rekor kıran gösteri. İstanbulluları büyülediler 17
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SOLOTÜRK'ten rekor kıran gösteri. İstanbulluları büyülediler 18
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SOLOTÜRK'ten rekor kıran gösteri. İstanbulluları büyülediler 19
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SOLOTÜRK'ten rekor kıran gösteri. İstanbulluları büyülediler 20
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SOLOTÜRK'ten rekor kıran gösteri. İstanbulluları büyülediler 21
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SOLOTÜRK'ten rekor kıran gösteri. İstanbulluları büyülediler 22
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SOLOTÜRK'ten rekor kıran gösteri. İstanbulluları büyülediler 23
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SOLOTÜRK'ten rekor kıran gösteri. İstanbulluları büyülediler 24
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SOLOTÜRK'ten rekor kıran gösteri. İstanbulluları büyülediler 25
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SOLOTÜRK'ten rekor kıran gösteri. İstanbulluları büyülediler 26
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SOLOTÜRK'ten rekor kıran gösteri. İstanbulluları büyülediler 27
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SOLOTÜRK'ten rekor kıran gösteri. İstanbulluları büyülediler 28
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SOLOTÜRK'ten rekor kıran gösteri. İstanbulluları büyülediler 29
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SOLOTÜRK'ten rekor kıran gösteri. İstanbulluları büyülediler 30
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SOLOTÜRK'ten rekor kıran gösteri. İstanbulluları büyülediler 31
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