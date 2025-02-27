SOLOTÜRK’ten Şehit Fethi Bey’in anısına Fethiye'de muhteşem gösteri

Fethiye’de, Türk havacılık tarihinin kahramanlarından Şehit Yüzbaşı Tayyareci Fethi Bey’in ölümünün 111. yıl dönümünde düzenlenen törende, Türk Hava Kuvvetleri’nin gururu SOLOTÜRK büyük bir gösteri sundu.

Tören, Şehit Fethi Bey Parkı’nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Paramotorlarla yapılan saygı uçuşları izleyicileri duygulandırırken, Fethi Bey’in fotoğrafı ve Türk bayrağı eşliğindeki görsel şov büyük ilgi gördü.

SOLOTÜRK Kol Komutanı Binbaşı Murat Bakıcı, F-16 ile gerçekleştirdiği ters tırmanış, saygı uçuşu ve yıldız dönüşü gibi etkileyici manevralarla izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

Gösteriyi izlemek için Şehit Fethi Bey Parkı ve 3. Etap sahil bandına binlerce vatandaş akın etti. Bazı vatandaşlar ise Fethiye Körfezi’ndeki teknelerinden gösteriyi izleme fırsatı buldu.

Fethiye Kaymakam Vekili Yıldız Büyüker, törene katılarak Fethi Bey’in ismini yaşatacaklarını vurguladı.

Gösteriye katılan emekli polis Mehmet Harun Özerdem, Türk milletinin büyüklüğünü ve gururunu dile getirirken, Mefaret Kırma ise gözyaşları içinde gösteriyi izlediğini belirterek, her yıl bu özel etkinliği kaçırmadan takip ettiğini söyledi.