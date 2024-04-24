SOLOTÜRK'ten Şehitler Abidesi'nde nefes kesen gösteri

SOLOTÜRK'ten Şehitler Abidesi'nde nefes kesen gösteri
Kaynak: AA
Türk Hava Kuvvetlerinin gösteri ekibi SOLOTÜRK'ün, Çanakkale Boğazı üzerinde yaptığı gösteri uçuşuna ilişkin uçak içi görüntüsü paylaşıldı.
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SOLOTÜRK'ten Şehitler Abidesi'nde nefes kesen gösteri 1

SOLOTÜRK, Şehitler Abidesi’nde göz kamaştıran bir gösteriye imza attı.

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SOLOTÜRK'ten Şehitler Abidesi'nde nefes kesen gösteri 2

Çanakkale Kara Savaşları’nın 109. yıl dönümü vesilesiyle, Türkiye ve pek çok ülkenin temsilcilerinin katılım gösterdiği Şehitler Abidesi’nde özel bir anma töreni gerçekleştirildi.

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SOLOTÜRK'ten Şehitler Abidesi'nde nefes kesen gösteri 3

Türk Hava Kuvvetleri’nin akrobasi timi SOLOTÜRK, etkinlik dahilinde Çanakkale Boğazı semalarında muhteşem bir uçuş sergiledi.

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SOLOTÜRK'ten Şehitler Abidesi'nde nefes kesen gösteri 4

SOLOTÜRK’ün sosyal medya hesabı üzerinden paylaşılan ve kokpitten çekilmiş görüntülerin bulunduğu videoda ise şu duygu yüklü mesaj dikkat çekti:

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SOLOTÜRK'ten Şehitler Abidesi'nde nefes kesen gösteri 5

“Dur yolcu. Sen şuanda üzerinde durduğun bu toprak parçasının, bir zamanlar büyük bir devrin son bulduğu yer olduğunu bilmiyor olabilirsin.

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SOLOTÜRK'ten Şehitler Abidesi'nde nefes kesen gösteri 6

Eğil ve bu sessizliğe kulak ver; burası, bir ulusun kalbinin çarptığı yerdir.

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SOLOTÜRK'ten Şehitler Abidesi'nde nefes kesen gösteri 7

Bu toprakları bizlere vatan kılan, başta Anafartalar Kahramanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm silah arkadaşlarını, rahmet ve minnetle anıyor, saygıyla yad ediyoruz.”

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SOLOTÜRK'ten Şehitler Abidesi'nde nefes kesen gösteri 8
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SOLOTÜRK'ten Şehitler Abidesi'nde nefes kesen gösteri 9
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SOLOTÜRK'ten Şehitler Abidesi'nde nefes kesen gösteri 10
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SOLOTÜRK'ten Şehitler Abidesi'nde nefes kesen gösteri 11
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SOLOTÜRK'ten Şehitler Abidesi'nde nefes kesen gösteri 12
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SOLOTÜRK'ten Şehitler Abidesi'nde nefes kesen gösteri 13
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