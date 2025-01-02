SOLOTÜRK'ün 2025'teki ilk gösterisi Mersin’de

Düzenleme: Kaynak: ANKA
SOLOTÜRK'ün 2025'teki ilk gösterisi Mersin’de

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi, Mersin’in düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümünde kenti özel bir gösteriye hazırlıyor. Türk Hava Kuvvetleri’nin akrobasi timi SOLOTÜRK ekibi, 3 Ocak Cuma günü saat 15.00’te Mersin İdman Yurdu Meydanı’nda gösteri yapacak.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi, Mersin’in düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümünde kenti özel bir gösteriye hazırlıyor. Türk Hava Kuvvetleri’nin akrobasi timi SOLOTÜRK ekibi, 3 Ocak Cuma günü saat 15.00’te Mersin İdman Yurdu Meydanı’nda gösteri yapacak.

Mersin’de son gösterisini 2019 yılında gerçekleştiren SOLOTÜRK ekibi, 2025 yılının ilk gösterisini Mersin’de yapacak. Ekip, gösteri öncesi dün yaptığı prova uçuşu ile büyük beğeni topladı.

SOLOTÜRK ekibi, 3 Ocak Cuma günü, Mersin İdman Yurdu Meydanı’nda Mersin’in kurtuluşuna özel gösteri yapacak. Program kapsamında önce 13.30’da MBB Kent Orkestrası konser verecek, ardından MBB Halk Oyunları Ekibi sahne alacak. Saat 15.00'te ise SOLOTÜRK’ün gösterisi gerçekleştirilecek.

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