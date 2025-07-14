Solskjaer açıkladı: Beşiktaş'ta Busquests, Scholes ve Keane orta sahası!

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer TRT Spor'a Kartal Kayra Yılmaz, Demir Ege Tıknaz ve Orkun Kökçü ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Norveçli teknik adam, Demir Ege'yi Sergio Busquest'e, Kartal'ı Paul Scholes'a, Orkun'u ise Roy Keane'e benzetti.

"Kariyerleri Roy Keane gibi olsun"

Solskjaer, "Demir Ege, Busquets'i andırıyor. Orkun da Pirlo, Scholes tarzı. Kartal da Orkun'a benziyor, daha çok Scholes gibi. Hepsinin takıma katacak özellikleri var. Çok genç oyuncular.

Orkun, Roy Kean'e beziyor. Gözlerindeki tutku, ateş... Bu üç oyuncumuza da kazanan oyuncular olmaları için yardım edeceğiz. Orta sahadaki oyunculara yardım etmeliyiz, kariyerleri Roy Keane gibi olsun." diye konuştu.