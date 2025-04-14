Solskjaer ‘ameliyatı’ nasıl yapacak? İşte topun ağzındaki oyuncular

Beşiktaş, Süper Lig’de oynadığı Galatasaray derbisini kazandıktan sonra Lig’de oynadığı maçlarda 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik alırken Türkiye Kupası’na veda etti.

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, 2-0 kaybettikleri Başakşehir maçı sonrası yaptığı açıklamada “Bu takımı ilaç kurtarmaz. Bu takıma ameliyat lazım” şeklinde konuştu.

Norveçli teknik adamın açıklamaları sonrası siyah beyazlılarda önümüzdeki sezonun kadrosunun nasıl şekilleneceği merak konusu oldu. Ligi ilk 4 sıra içinde bitirmesi oldukça zorlaşan Beşiktaş’ta çok sayıda oyuncu ile yolların ayrılması bekleniyor. Bu oyuncuların başında ise Immobile ve Joao Mario geliyor. Siyah beyazlılarda sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Masuaku’nun da takımdan ayrılacağı belirtilirken yolların ayrılacağı diğer oyuncuların ise Chamberlain, Zaynutdinov ve Onur Bulut olacağı öğrenildi.

Norveçli teknik adamın yönetime vereceği rapor doğrultusunda daha fazla oyuncunun da takımdan ayrılabileceği gelen haberler arasında yer alıyor.

Solskjaer’in ligin kalan bölümünde başta Semih Kılıçsoy ve Mustafa Erhan Hekimoğlu olmak üzere genç oyunculara daha fazla şans vereceği ve genç isimleri mutlaka takımda tutmak istediği kaydedildi.