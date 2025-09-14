Solskjaer Beşiktaş sonrası hemen yeni takım buldu!

Beşiktaş’ta görevine son verilmesinin üzerinden sadece birkaç hafta geçen Ole Gunnar Solskjaer, İngiltere’de yeniden gündeme geldi.

Norveçli teknik adam, Manchester United döneminin ardından uzun süre çalışmamıştı ancak bu kez sahalara hızlı bir dönüş yapabilir.

PORTMAN ROAD’DA SÜRPRİZ

Solskjaer, cuma gecesi Ipswich Town’un Sheffield United’ı ağırladığı maçta Portman Road tribünlerinde görüldü. Sky Sports kameralarının kendisini yakaladığı anlar sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

SELLES’İN KOLTUĞU SALLANIYOR

Sheffield United’da teknik direktör Ruben Selles üzerindeki baskı giderek artarken, Solskjaer’in tribünde olması “Acaba yeni hoca mı geliyor?” sorularını beraberinde getirdi. İngiliz basını, kulüp yönetiminin yakın zamanda karar verebileceğini öne sürdü.