Solskjaer Beşiktaş’ta ilki yaşayacak

Kaynak: İHA
Solskjaer Beşiktaş’ta ilki yaşayacak

Beşiktaş’ın Galatasaray’ı konuk edeceği derbi mücadelesi Teknik Direktör Solskjaer için ayrı bir önem taşıyor. Norveçli teknik adam Beşiktaş’ın başında ilk kez bir derbi mücadelesinde yer alacak.

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş, 29 Mart Cumartesi günü saat 20.30’da Galatasaray'ı konuk edecek. Ligde şampiyonluğun uzağında kalan siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarına gitmek için Türkiye Kupası şampiyonluğu hedefinin yanı sıra ilk 4’teki yerini de sağlamlaştırmak istiyor. Kartal, bu bağlamda Galatasaray maçına galibiyet parolasıyla çıkacak.

OLE GUNNAR SOLSKJAER’İN İLK DERBİSİ

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer de söz konusu mücadeleyle birlikte ilk kez derbi heyecanı yaşayacak. Siyah-beyazlılarla ligde ilk 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik elde eden Solskjaer, son 2 karşılaşmayı ise mağlubiyetle tamamladı.

Süper Lig'de ilk büyük maç deneyimini de iç sahada Trabzonspor'a karşı yaşayan 52 yaşındaki çalıştırıcı, 2-1’lik skorla kazanan teknik direktör olmuştu.

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