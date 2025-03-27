Solskjaer debide oynayacak savunmacıları belirledi

Beşiktaş’ta Cumartesi günü oynayacağı Galatasaray derbisi için hazırlıklar devam ediyor. Kritik maçın kadrosunu oluşturmaya çalışan Teknik Direktör Solskjaer’in 11’i netleşiyor.

Norveçli teknik adamın oluşturmaya çalıştığı kadroda en çok merak edilen konulardan biri savunma oldu. Felix Uduokhai’nin sakatlık nedeniyle sezonu kapatması ile birlikte stoperde oynayacak isim netlik kazanıyor. Tecrübeli teknik adam Felix’in yerine Paulista’ya forma verecek.

Sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalan Brezilyalı savunmacı Süper Lig’de milli ara öncesi oynanan Konyaspor maçında oyuna sonradan dahil olmuştu. Tecrübeli oyuncu, İstanbulspor’a karşı oynanan hazırlık maçında ise ilk 11’de sahaya çıkmıştı.

Teknik Direktör Solskjaer sağ bekte Svensson, sol bekte ise Massuaku’ya şans verecek. Stopterde Paulista’nın yanında oynayacak oyuncunun ise Emirhan olması bekleniyor.