Solskjaer derbi öncesi BBC'ye konuştu: Mourinho hakkında dikkat çeken sözler

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, İstanbul’da BBC Sport’a verdiği özel röportajda eski kulübü Manchester United’a dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Siyah-beyazlıların Fenerbahçe ile oynayacağı zorlu derbi öncesinde konuşan Norveçli teknik adam, bir yandan Beşiktaş’taki gelecek planlarını açıklarken diğer yandan da eski kulübünün içler acısı durumuna üzüldüğünü dile getirdi.

“Manchester United benim ailem ve daima bir parçam olacak. Ancak şu an konsantrasyonum tamamen Beşiktaş’ın başarısında” diyen Solskjaer, Premier Lig deviyle bağlarının kopmadığını vurguladı.

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2021 yılında Manchester United’dan ayrıldıktan sonra uzun süre kulüp çalıştırmayan Solskjaer, Beşiktaş’a geliş sürecini de samimiyetle anlattı. "Çok kulüple görüştüm ama ilk kez ‘keşke burada olsaydım’ dediğim yer Beşiktaş oldu" diyen tecrübeli teknik adam, kulübün kültürü, taraftarın tutkusu ve kulüp değerleriyle büyük bir uyum sağladığını söyledi.

Beşiktaş ile üçüncülük hedefi doğrultusunda Avrupa Ligi için mücadele eden Solskjaer, "Üçüncü olursak oyuncular fazladan bir hafta tatil yapacak. Bu motivasyon, fazladan birkaç dolardan daha önemli" diyerek hedefini ortaya koydu.

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“UNİTED'IN HALİ İÇLER ACISI, İZLEMEK ZOR”

Manchester United’ın şu anki Premier Lig sıralamasındaki kötü durumunun kendisini derinden etkilediğini ifade eden Solskjaer, “Tabii ki kimseye acıyamayız çünkü çok ayrıcalıklı bir iş yapıyoruz. Ama aileniz zor durumdayken izlemek kolay değil” dedi. United ile yollarını ayırdığı dönemde takım 7. sıradaydı, şimdi ise 14. sırada.

Kulübün transfer politikalarına da eleştiri getiren Solskjaer, Scott McTominay’in Napoli’ye satılmasına “Scott nasıl satılır, aklım almıyor” diyerek tepki gösterdi. McTominay, Serie A’da attığı gollerle Napoli’yi liderliğe taşımış durumda.

“MAGUİRE VE FERNANDES GİBİ KARAKTERLER TAKIMIN BELKEMİĞİDİR”

Manchester United’ın kaptanları Harry Maguire ve Bruno Fernandes’ten övgüyle söz eden Solskjaer, takımdan ayrıldığından bu yana sadece Maguire, Fernandes ve Victor Lindelöf’ten haber aldığını belirtti. “Bu sessizlik canımı yakıyor ama karakterim gereği bunu dillendirmem” dedi.

Takım içindeki aile havasını yeniden oluşturmak için geldiği günden itibaren uğraştığını söyleyen Solskjaer, oyuncularına ve kulüp çalışanlarına çikolata dağıttığı anları hatırlattı. 2025 başında vefat eden kulüp görevlisi Kath Phipps’in cenazesine katılan Solskjaer, kulüple olan manevi bağının ne kadar güçlü olduğunu gösterdi.

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DERBİ ÖNCESİ MOURİNHO’YA MESAJ: “UMARIM KÖTÜ BİR GECE YAŞAR”

Pazar günü Fenerbahçe ile Kadıköy’de oynanacak kritik maç öncesinde Jose Mourinho’ya karşı rakip olacak Solskjaer, eski rakibiyle tekrar karşılaşacağı için heyecanlı. “Umarım Mourinho için kötü bir gece olur” diyerek rekabeti hissettirdi.

İki teknik adam arasında 2021 yılında yaşanan polemik hatırlatıldığında Solskjaer gülümseyerek, “Kendi oyuncunu korumak zorundasın. Mourinho değişmedi, ben de değişmedim. Görüşmek güzel olacak” yorumunu yaptı.

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“FUTBOLDA SABIR VE DOĞRU TRANSFER HER ŞEYDİR”

Takım kurma sürecinde en kritik unsurun doğru transfer olduğunu vurgulayan Solskjaer, “İki, üç, dört farklı hocanın oyuncularıyla istikrar sağlamak zor. Yapı sağlam olmazsa başarı gelmez” diyerek yönetime dolaylı mesajlar verdi.

Beşiktaş’taki görev süresince kulübe kalıcı bir sistem kazandırmak isteyen Norveçli teknik adam, teknik ekibine eski United çalışanları Richard Hartis ve Tom Green’i dahil etti. Bu tercihler, Solskjaer’in başarı yolculuğunda güvendiği isimlerle ilerlemek istediğini gösteriyor.