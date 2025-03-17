Solskjaer derbi öncesi radikal karar alacak: Yıldız oyunculara büyük şok!

Beşiktaş, Süper Lig’de Gaziantep FK ve Konyaspor’a karşı üst üste aldığı mağlubiyetlerin şokunu yaşıyor. Siyah beyazlıların kırmızı kart görerek sahada eksik kalan rakiplerine karşı yaşadığı mağlubiyetler sonrası eleştiri okları Teknik Direktör Solskjaer ve yıldız oyunculara çevrildi.

Norveçli teknik adam, milli ara sonrası kendi evinde oynayacağı Galatasaray derbisi öncesinde radikal kararlar almaya hazırlanıyor. Tecrübeli teknik adam, son haftalarda sahada gösterdiği performansla tepki çeken 3 oyuncusunu kulübeye göndermeye hazırlanıyor.

Buna göre, Joao Mario, Immobile ve Chamberlain’e derbide kulübe yolu göründü. Solskjaer, kulübeye çekeceği oyuncuların yerine, Semih Kılıçsoy, Muçi ve Hadziahmetovic’i ilk 11’de sahaya sürmeyi planlıyor.

Norveçli teknik adamın son kararını önümüzdeki günlerde vermesi bekliyor.

Beşiktaş’ın Galatasaray’ı ağırlayacağı derbi mücadelesi 29 Mart Cumartesi günü oynanacak.