Solskjaer derbiyi kazandıran dizilişi değiştirecek mi? Son kararını verdi

Süper Lig’de Galatasaray’ı 2-1 mağlup eden Beşiktaş Türkiye Kupası’nda Göztepe ile karşılaşacak. Siyah beyazlılar, yarın oynanacak maçta rakibini mağlup ederek adını yarı finale yazdırmak istiyor.

Kritik maç öncesi en çok merak edilen konu Teknik Direktör Solskjaer’in takımı sahaya nasıl bir dizilişle süreceği oldu. Norveçli teknik adam takımı Galatasaray derbisinde forvetsiz sahaya sürmüş ve galibiyeti alan taraf oldu.

Gelen son haberlere göre Norveçli teknik adam derbiyi kazandıran sistemi değiştirmeyi düşünmüyor. Beşiktaş’ın Göztepe maçında da Galatasaray derbisinde olduğu gibi 4-6-0 dizilişi ile sahada olması bekleniyor.

Buna göre savunma yine Svensson, Paulista, Emirhan ve Masuaku'dan oluşacak. Gedson ve Chamberlain orta sahada yer alacak. Gedson yine sık sık hücuma çıkacak.

Hücum hattında ise büyük olasılıkla Muçi, Joao Mario, Rashica ve Rafa Silva dörtlüsü görev yapacak. Solskjaer'in kritik maçta Immobile ve Semih'i yine yedek soyundurması bekleniyor.